Il Milan potrebbe puntare su un altro allenatore, nonostante l’ ottimo lavoro di Pioli, qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League

Il Milan non è riuscita a compiere l’impresa in Europa League, arrendendosi al Manchester United che trascinato dal talento di Paul Pogba elimina i rossoneri agli ottavi. la squadra di Stefano Pioli adesso si ritrova con una sola competizione da affrontare, per di più con 9 punti da recuperare sull’Inter e la Juventus distante solo un punto.

A questo punto, più che lo scudetto, che fino ad un certo punto sembrava un obiettivo concreto, per i rossoneri sarà fondamentale tenere a distanza le inseguitrici, a partire dalla Juventus e proseguendo con Roma, Atalanta e Napoli. In un campionato così competitivo, la qualificazione in Champions League appare più agguerrita che mai e il Milan non può perdere la possibilità di tornarci dopo tanti anni, per di più dopo essere stato in vetta per tutto il girone d’andata.

Calciomercato Milan, Sarri può portare Milik

La panchina di Stefano Pioli, non può naturalmente essere in pericolo, anzi, il lavoro svolto dal tecnico rossonero è lodevole, ma una mancata qualificazione alla prossima Champions League metterebbe spalle al muro la società, costringendola a valutare altre opzioni. Tra queste è calda quella che porta a Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Juventus e Napoli freme per tornare su una panchina di Serie A e le pretendenti non mancano, soprattutto in Inghilterra.

Un eventuale arrivo di Sarri a Milano potrebbe coincidere con quello di un attaccante che potrebbe essere motivato a tornare in Italia proprio dal tecnico toscano. Si tratta di Arkadiusz Milik, ex Napoli e attuale centravanti dell’Olympique Marsiglia. Dopo le vicissitudine con il club partenopeo, il polacco in Francia sta trovando più continuità. In estate sembrava ad un passo dalla Juventus, ma adesso potrebbe aprirsi un nuovo scenario a tinte rossonere, con la collaborazione di Sarri.