La Juventus pensa già alla prossima stagione, con una rivoluzione in arrivo per quanto riguarda il futuro 11 guidato da Pirlo per puntare alla Champions League: quattro big tra le priorità

Non solo il match con il Benevento nei pensieri della squadra bianconera. La Juventus guarda lontano, già alla stagione 2021/22, con diversi nomi sul taccuino di Paratici per il prossimo calciomercato estivo. Ecco quindi che Pirlo è pronto ad una vera e propria rivoluzione per rinforzare la squadra e puntare, ancora, alla Champions League.

Calciomercato Juventus, Pirlo cambia tutto: ecco l’11 dei sogni

Un’annata sotto le aspettative, specialmente in ambito europeo, per la Juventus che programma già la prossima stagione. Un’annata da assoluta protagonista in Champions, quella che verrà tra pochi mesi, con l’intenzione di alzare la coppa dalle grandi orecchie dopo troppi anni. È questo il chiodo fisso di Pirlo, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, che sta già dettando la linea di mercato per il prossimo anno. Cinque le partenze illustri per svecchiare la rosa e disegnare la squadra a sua immagine e somiglianza. Probabili quindi gli addii di big come Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala in attacco, Ramsey e Rabiot in mediana. A centrocampo le priorità della ‘Vecchia Signora’ saranno dunque due.

Da un lato l’occasione, a costo zero, di Georginio Wijnaldum in scadenza a giugno con il Liverpool. Ad affiancare l’olandese Houssem Aouar, pallino della dirigenza torinese ormai da mesi e destinato a salutare il Lione. Per l’attacco è considerato un profilo ideale quello di Antoine Griezmann, ormai separato in casa in quel di Barcellona. Pirlo, infine, insisterebbe sul ritorno alla Juventus di Moise Kean che sta stupendo tutti al Psg a suon di reti.

Ecco quindi che il possibile nuovo undici bianconero vedrebbe Szczesny tra i pali con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro a completare la difesa. Mediana che vedrebbe McKennie affiancato da Wijnaldum e Aouar con il reparto avanzato composto da Griezmann e Chiesa, ai lati dell’unica punta Kean.