La Juventus è già concentrata sul prossimo calciomercato, con l’estate 2021 che regalerà con ogni probabilità un attaccante a Pirlo: Paratici prepara la nuova offerta

Doppio binario in casa Juventus che, tra campo e calciomercato è proiettata alle prossime scelte per la rosa di Pirlo. Se da un lato le attenzioni sono rivolte alla prossima sfida con il Benevento, la ‘Vecchia Signora’ torna a muoversi per un attaccante già fortemente accostato alla squadra bianconera nei mesi scorsi: Gianluca Scamacca.

Calciomercato Juventus, riecco Scamacca: c’è l’offerta

Scamacca piaceva e continua a piacere ai dirigenti della Juventus che lo ritengono uno dei profili ideali per completare l’attacco del futuro. Per il 22enne che rientrerà a Sassuolo a giugno dopo il prestito al Genoa, il CFO Paratici avrebbe in mente una nuova offerta. Per convincere i neroverdi a cedere il classe ’99, valutato intorno ai 20 milioni, l’idea sarebbe quella di inserire una doppia contropartita.

Il primo nome è quello di Mattia Perin, valutato intorno ai 4-5 milioni e destinato anche lui a rientrare da Genova e a ripartire, vista la scadenza con la Juventus ferma al 2022. In seconda battuta, per convincere il Sassuolo il profilo giusto può essere quello di Radu Dragusin. Il talentuoso difensore 18enne approderebbe in prestito, con Scamacca in bianconero a partire dalla prossima estate.

In questa stagione Scamacca ha siglato 6 reti ed 1 assist vincente in 21 presenze: il suo futuro può essere a tinte bianconere.