Difficilmente la Juventus riuscirà a rimarginare la profonda ferita causata dalla nuova eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, questa volta contro il Porto. La squadra è ancora in corsa su due fronti: scudetto e Coppa Italia. Per il primo, però, pare nettamente in vantaggio l‘Inter, vista la striscia di vittorie consecutive dell’ultimo periodo e la distanza di punti in classifica. In finale di Coppa, invece, ci sarà l’Atalanta, avversario tra i più ostici. Il rischio di non conquistare alcun trofeo in questa stagione, dopo anni di dominio in Italia, è considerevole. Nel frattempo, la società pensa anche a questioni legate al calciomercato. In particolare, bisogna risolvere la grana riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo: a tal proposito arriva un importante indizio dai social.

Calciomercato Juventus, l’indizio social Ronaldo-Marcelo

La Juventus avrà bisogno di mettere in atto importanti cambiamenti nella rosa. Questa stagione è stata certamente non all’altezza delle aspettative fino ad ora ed impone degli interventi in vista della prossima annata. La società si occupa del calciomercato e in questo senso possono arrivare indizi dai diretti interessati sui social, come ci hanno abituato oramai i calciatori da diverso tempo.

È il caso anche di Cristiano Ronaldo: il futuro del portoghese è sempre più incerto a causa della carta d’identità e dei suoi fallimenti in Champions League con i bianconeri. Su Instagram la pagina ‘433’ ha postato un video raffigurante l’asso di Madeira mentre realizzava la sua classica esultanza con un ex compagno al Real Madrid. Il giocatore in questione è Marcelo, difensore dei ‘Blancos’ e grande amico dell’ex United.

Nella descrizione del post si fa riferimento all’elevata evidente connessione tra queste due pedine e il brasiliano ha commentato con un “presto”. Ciò potrebbe senza dubbio rappresentare un avvicinamento di Ronaldo alle ‘Merengues’, con quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo tre anni di lontananza. Ma non è da escludere l’ipotesi che sia Marcelo, invece, a raggiungere il 36enne a Torino, visto anche il minor utilizzo del classe ’88 da parte di Zidane. Situazione da monitorare.