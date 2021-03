Possibile scambio sull’asse Juventus-Chelsea: protagonisti due calciatori in scadenza nel 2022 con i rispettivi club

Il difensore tedesco classe ’93 ex Roma, Antonio Rudiger non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea. Secondo il ‘Sun’, il giocatore dei Blues aspetterà fino al termine degli Europei di giugno per decidere se rinnovare con il club inglese.

Il suo contratto scade nel 2022 e su di lui da tempo c’è il forte interesse della Juventus che vorrebbe riportarlo in Italia per ringiovanire il reparto difensivo. Rudiger rimane un punto fermo nella rosa del Chelsea, ma il club di Londra non vuole rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Per questa ragione, qualora arrivasse una proposta soddisfacente, la società sarebbe pronta a sacrificarlo per riuscire a guadagnare una parte del valore del giocatore.

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Rudiger

La Juventus potrebbe sfruttare il contratto in scadenza di Rudiger, ma potrebbe anche decidere di spingere già nei prossimi mesi per anticipare le concorrenti. L’idea dei bianconeri è quella di inserire Aaron Ramsey che da tempo sogna di ritornare in Premier League. Quest’anno con Pirlo ha collezionato 26 presenze tra campionato e coppe segnando 2 gol e fornendo 4 assist. Il suo rendimento non è stato comunque continuo, e il più delle volte è subentrato.

Dopo aver giocato a lungo all’Arsenal, potrebbe avere la possibilità di passare all’altra sponda di Londra, quella dei Blues. Anche il contratto del centrocampista gallese è in scadenza e la sua situazione è simile a quella di Rudiger, così come sono simili le valutazioni dei due calciatori. l’asse Torino-Londra potrebbe diventare più caldo nei prossimi mesi con un doppio ritorno: quello di Rudiger in Serie A e quello di Ramsey in Premier League.