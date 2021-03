Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real | Il 'trucco' fiscale

Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare al Real Madrid, trovando una sorta di scappatoia alle questioni fiscali

L’affare Cristiano Ronaldo per la Juventus non è da considerarsi positivo visti i risultati che sono arrivati negli ultimi tre anni. L’obiettivo di Agnelli era imporsi in Europa dopo i tanti scudetti, ma in Champions League sono arrivate le uscite ai quarti con l’Ajax e agli ottavi con Lione e Porto. L’ingaggio di CR7 da 31 milioni a stagione è molto pesante per le casse dei bianconeri e anche il contratto in scadenza nel 2022 impone delle valutazioni sul suo futuro.

Juventus, Ronaldo al Real: ecco come

Cristiano Ronaldo aveva lasciato il Real Madrid nell’estate del 2018 per approdare in Serie A. Certo, l’appeal della Juventus ha indubbiamente fatto la differenza, ma uno dei motivi principali è l’agevolazione fiscale che è presente in Italia. Dunque, è complicato rivedere il portoghese in Spagna. Anche se c’è una sorta di ‘trucco’ che potrebbe far comodo a tutte le parti in causa.

Secondo quanto riferito da ‘Diario Madridista‘, Ronaldo, infatti, dovrebbe tornare al Real Madrid solo per un anno. Questo perché verrebbe considerato non residente in Spagna e le tasse sarebbero solo al 19%. In caso di firma di un contratto pluriennale, le tasse sarebbero al 50% poiché considerato residente nel paese iberico. Resta da capire cosa succederà la prossima estate