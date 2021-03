La partita in programma sabato sera tra Inter e Sassuolo viene ufficialmente rinviata dalla Lega Serie A: il comunicato ufficiale

Inter in piena emergenza Covid. Infatti dopo la positività di Samir Handanovic di ieri, oggi è arrivata anche la positività di Stefan de Vrij e Matias Vecino. Per questo motivo l’ATS di Milano ha imposto il “divieto di disputa” del match di sabato sera contro il Sassuolo. A confermare l’impossibilità di giocare arriva il comunicato della Lega Serie A, che con una nota ufficiale afferma: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della partita tra Inter e Sassuolo programmata per sabato”. Dunque i nerazzurri e i neroverdi torneranno in campo dopo la pausa delle Nazionali, quindi il prossimo 3 aprile. Per la squadra di Antonio Conte ci sarà da affrontare la trasferta a Bologna, mentre per gli uomini di De Zerbi arriverà la Roma di Paulo Fonseca.