Per la prima volta è a rischio la sfida di sabato tra Inter e Sassuolo: ecco i motivi, prossimi controlli decisivi

Sono ore concitate quelle che si vivono in casa Inter dopo le positività al Covid di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ non sarebbe da escludere un rinvio della sfida di sabato contro il Sassuolo. Il motivo? È probabile che i nerazzurri siano scesi in campo con un positivo sabato contro il Torino, ovvero l’estremo difensore, e i granata ieri si sono scontrati proprio con il Sassuolo. Qualora dovessero emergere nuove positività nei due club, allora potrebbe anche arrivare un rinvio della sfida di sabato.

Le prossime ore e soprattutto i prossimi tamponi saranno dunque decisivi per stabilire se l’incontro del prossimo weekend si giocherà o si procederà con un rinvio, come successo nelle scorse settimane per altre squadre come il Torino. L’Inter dal suo canto potrebbe sperare di poter scendere in campo per non spezzare il ritmo e cercare di ottenere ulteriori risultati importanti prima della sosta per incrementare la serie di otto vittorie consecutive in Serie A.