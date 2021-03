Victor Lindelof, difensore centrale del Manchester United, potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Il giocatore svedese, connazionale di Zlatan Ibrahimovic, sfida stasera i rossoneri in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: le ultime sul calciomercato del Milan allenato da Stefano Pioli



Il Milan di Stefano Pioli, dopo il pareggio esterno ad Old Trafford grazie al gol segnato da Simon Kjaer, sfida stasera a San Siro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils. Il match del Meazza è decisivo per il futuro in Europa della squadra rossonera e potrebbe anche essere uno snodo importante in sede di calciomercato per il club italiano.

Sul taccuino del Milan potrebbe infatti finire Victor Lindelof, difensore centrale svedese di proprietà proprio del Manchester United. Il giocatore, classe 1994, in questa stagione ha collezionato 22 gettoni in Premier League mettendo a segno un gol e fornendo un assist per i suoi compagni di squadra. La valutazione in sede di calciomercato di Lindelof si aggira attorno ai 25 milioni di euro e l’ex Benfica ha un contratto in scadenza con i Red Devils nel 2024.

Calciomercato Milan, idea Lindelof | Le ultime

Stasera c’è quindi una partita importantissima per il Milan, non solo sul rettangolo verde, ma anche in ottica trasferimenti. I rossoneri infatti, in vista della prossima stagione, potrebbero rivoluzionare gran parte del reparto difensivo. Il primo tema è sicuramente legato al futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan, in scadenza di contratto nel 2022.

Ma non solo, attenzione anche al futuro di Fikayo Tomori, altro centrale, in questo caso di proprietà del Chelsea al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Proprio dal giocatore inglese il diavolo potrebbe rifondare la sua retroguardia ed al suo fianco, attenzione al nome di Lindelof, soprattutto se i rossoneri dovessero qualificarsi in Champions League per la prossima stagione.