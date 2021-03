Milan e Juventus continuano a monitorare costantemente il fronte calciomercato con idee suggestive: colpo a zero in estate

I prossimi mesi saranno decisivi nuovamente in ottica calciomercato. Milan e Juventus continuano a lavorare sotto traccia per arrivare ad obiettivi importanti in vista della prossima stagione. Dopo l’ennesima delusione in Champions League, la compagine bianconera si è già attivata per andare a puntellare la rosa di Andrea Pirlo, che si giocherà il suo futuro attraverso i prossimi risultati in campionato. Stefano Pioli, invece, ha sorpreso ancora una volta tutti con un 2020 da incorniciare.

Calciomercato Milan e Juventus, colpo Lucas Vazquez

Come svelato dal quotidiano sportivo “Marca.com” l’agente di Lucas Vazquez e il direttore generale del Real Madrid, Jose Angel Sanchez, si sono ritrovati pochi giorni per parlare di un possibile rinnovo, ma che non arriverà visto l’ennesimo rifiuto dell’esterno spagnolo. Il suo futuro è altrove con Milan e Juventus sempre molto interessate al giocatore della compagine ‘blancos”. Un colpo a zero che potrebbe sbarcare in Serie A andando a rinforzare le rispettive rose di Pioli e Pirlo.

Può giocare sia come quinto a destra che in una difesa a quattro da terzino destro: nel corso della sua carriera è diventato molto duttile arretrando così la sua posizione dopo gli inizi da esterno offensivo. Le prossime settimane saranno decisive per decifrare ancora con più esattezza il suo futuro in vista della prossima stagione. In estate sarà addio dopo i numerosi successi arrivati con il Real Madrid. Ora Lucas Vazquez è pronto per una nuova avventura altrettanto avvincente. In questa stagione ha collezionato 2457 minuti complessivi andando a segno due volte con sette assist vincenti ai propri compagni.

Un profilo davvero interessante per il prossimo campionato di Serie A con Milan e Juventus sempre in prima linea per colpi a parametro zero. Sulle sue tracce, infine, ci sarebbero anche altre big d’Europa, pronte a sferrare l’assalto vincente. Una concorrenza agguerrita per arrivare al valoroso esterno spagnolo, che dirà quasi sicuramente al Real Madrid dopo stagioni da incorniciare in maglia ‘blancos’.