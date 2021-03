Calciomercato Juventus, sfuma Verratti | Scambio shock col Barcellona

Potrebbe sfumare Marco Verratti, a cui la Juventus è da tempo interessata: sul regista c’è forte il Barcellona

Da quando Marco Verratti è approdato al PSG, la Juventus ha sempre pensato di riportarlo in Italia. Il regista si è affermato come uno dei migliori calciatori in Europa, ma purtroppo per la Serie A non ha mai giocato nel campionato italiano se non in B col Pescara. Ecco perché l’idea del club bianconero sarebbe quella di acquistarlo, ma l’operazione non è semplice. Verratti ha un contratto in scadenza nel 2024 e anche il Barcellona sembra molto interessato.

Juventus, l’offerta del Barça per Verratti

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il Barcellona è molto interessato a Marco Verratti. Joan Laporta ha intenzione di portare di nuovo in alto il nome del Barça dopo l’elezione alla presidenza. I blaugrana sanno già come mettere le mani sul regista italiano, offrendo il cartellino di Philippe Coutinho più un ricco conguaglio da 50 milioni di euro. Un’offerta clamorosa, visto che il brasiliano è stato pagato circa 145 milioni di euro nel gennaio 2018.

Coutinho, però, non è mai tornato ai livelli di Liverpool. Neymar è un suo grande amico e sarebbe contento di accoglierlo a Parigi. La Juventus verrebbe ‘beffata’ da quest’operazione: Verratti è un giocatore seguito da anni, e l’approdo al Barcellona rimanderebbe ancora il suo ritorno in Italia.