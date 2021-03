Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Scambio col Manchester United

La Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo in favore di un calciatore del Manchester United: offerta e controfferta

Cristiano Ronaldo milita nella Juventus da ormai tre stagioni, in cui sono arrivate tre eliminazioni consecutive in Champions League. Prima ai quarti con l’Ajax, poi due volte agli ottavi con Lione e Porto. Insomma, squadre sulla carta nettamente inferiori ai bianconeri che hanno superato il turno. Ecco perché l’acquisto del portoghese per oltre 100 milioni di euro e 31 di ingaggio per quattro anni, si può ritenere un flop. Visto che l’obiettivo dei bianconeri è trionfare in Europa. CR7 potrebbe dunque ritornare al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sassuolo, spunta il rischio rinvio | La situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus come Morata | La suggestione

Juventus, Ronaldo allo United

Il Manchester United potrebbe riaccogliere Cristiano Ronaldo la prossima estate. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha diverse opzioni per il suo futuro. Il ritorno tra le fila dei Red Devils, quello al Real Madrid, ma anche il PSG. Le cose non sono andate per il verso giusto alla Juve e arrivato a 36 anni, comincia a diventare un peso economico per Agnelli. Solskjaer potrebbe mettere sul piatto Donny van de Beek, centrocampista olandese arrivato lo scorso anno che ha trovato pochissimo spazio.

Chiuso da Bruno Fernandes e Paul Pogba, van de Beek la prossima estate potrebbe andar via per ritornare sui livelli dell’Ajax. Uno scambio che non entusiasma la Juventus, che preferirebbe proprio uno tra Pogba e Bruno Fernandes per Ronaldo se dovesse proprio accettare un’operazione del genere.