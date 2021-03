La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al futuro di Ronaldo: presa di posizione a sorpresa di Sergio Ramos

Non sono stati mesi facili quelli vissuti dalla Juventus, che ha deluso le attese e deve cercare un’impresa per provare a raddrizzare la stagione in questi ultimi due mesi. I bianconeri infatti sono già usciti dalla Champions League agli ottavi di finale nonostante un sorteggio più che alla portata, che aveva messo di fronte ai bianconeri il Porto. In campionato invece serve una maxi rimonta da attuare nelle ultime giornate.

In vetta alla classifica infatti c’è l’Inter, che ha scavalcato il Milan da più di un mese e ha ottenuto un vantaggio di ben dieci punti dalla Juventus. I bianconeri però hanno ancora da recuperare la gara con il Napoli che potrebbe sicuramente ridurre il gap ma non basterebbe per riaprire la lotta allo scudetto: serve infatti una serie di vittorie consecutive per provare ad avvicinarsi in maniera definitiva ai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Sergio Ramos si oppone al ritorno al Real Madrid

Nel mirino della critica in queste ultime settimane ci è finito anche Cristiano Ronaldo, che non ha impressionato nelle due gare contro il Porto e per questo aumentano sempre di più le discussioni sul suo futuro. Il portoghese ha un contratto con la Juventus fino al 2022 ma a questo punto non è escluso un addio già nella prossima sessione di calciomercato.

Su di lui sembrerebbe esserci il Real Madrid per un clamoroso ritorno, ma l’affare è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, infatti, Sergio Ramos sarebbe pronto a opporsi a un eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo. Il primo motivo è quello economico: i giocatori non vorrebbero un investimento così importante della società proprio quando il club stesso chiede a tutti una riduzione dello stipendio. Il secondo aspetto è quello riguardante lo spogliatoio.

Senza Cristiano Ronaldo, secondo il quotidiano spagnolo, si evitano diverse situazioni di tensione e sembra esserci ormai la giusta tranquillità per i ‘Blancos’. Per questo motivo dunque potrebbe esserci una ribellione interna in caso di ritorno del portoghese.