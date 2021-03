La Juventus inizia a pensare al futuro e studia una mossa a sorpresa in attacco in caso di addio di Morata: spunta il big

Non è una stagione facile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi e potrebbe vivere la peggiore annata dell’ultimo decennio. I bianconeri infatti sono già usciti dalla Champions League contro il Porto agli ottavi di finale e rischiano seriamente di non portare a casa lo scudetto, visto che attualmente la vetta della classifica è occupata dall’Inter che ha un vantaggio di ben dieci punti. Negli ultimi anni la ‘Vecchia Signora’ non aveva mai vissuto un momento del genere a metà marzo.

C’è da dire però che la compagine allenata da Andrea Pirlo deve ancora recuperare la sfida contro il Napoli che potrebbe sicuramente ridurre lo svantaggio, ma non basterà per rientrare in pieno nella lotta scudetto. I bianconeri infatti hanno bisogno di una serie di vittorie consecutive per provare a rientrare in piena lotta con l’Inter. A maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe sicuramente raddrizzare leggermente l’annata.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata in dubbio: per il futuro si pensa a Gabriel Jesus

La Juventus non vuole chiudere l’annata con una sola Supercoppa Italiana in bacheca e sta lavorando sul campo per provare a portare anche gli ultimi due trofei rimasti. La società intanto continua a lavorare per programmare il futuro e anche in base agli ultimi due mesi di stagione farà delle valutazioni sulle eventuali mosse da attuare. I bianconeri potrebbero valutare la situazione di Alvaro Morata, che deve essere riscattato e probabilmente si gioca tutto in questo finale di stagione.

Qualora lo spagnolo dovesse andare male, allora il suo futuro potrebbe tornare in discussione. La Juventus infatti potrebbe anche decidere di puntare su un nuovo nome risparmiando i 45 milioni ‘promessi’ all’Atletico Madrid. Un attaccante che piace è Gabriel Jesus, che ieri è rimasto nuovamente fuori dai titolari e potrebbe cercare un nuovo club. La società bianconera potrebbe proporre al Manchester City un trasferimento con la stessa formula di Morata.

La richiesta dunque potrebbe essere quella di un prestito biennale da 20 milioni complessivi più l’intero riscatto del cartellino dal costo di 35 milioni di euro. La spesa totale dunque si aggirerebbe sui 55 milioni di euro.