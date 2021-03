Ritorno degli ottavi di finale di Europa League per il Milan in programma domani contro il Manchester United: nella conferenza stampa prepartita si presentano Pioli e Kjaer

Momento fondamentale della stagione del Milan, che domani sera affronterà il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri possono puntare a due risultati su tre, visto l’1-1 maturato a Old Trafford, a patto che non si subiscano due gol o più.

Nella consueta conferenza prepartita si presentano il tecnico Stefano Pioli e il difensore autore del gol last minuti dell’andata, Simon Kjaer. L’allenatore rossonero afferma: “Il risultato di domani è importante, sarebbe straordinario ottenere la qualificazione e lo vogliamo. Conosciamo le qualità dei nostri avversari ma vogliamo vincere”. Poi sui recuperi e i dubbi:”Bennacer e Ibrahimovic saranno convocati, mentre Calabria, Leao, Romagnoli e Rebic capiremo domani se saranno della partita”.

Milan-Manchester United, Kjaer e Pioli in conferenza: la situazione tra Theo Hernandez, Rebic e Donnarumma

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si presenza in conferenza stampa prima della partita contro il Manchester United insieme a Simon Kjaer, autore di un gol importantissimo all’andata. L’allenatore sul ritorno di Ibrahimovic afferma: “Lui e Kjaer ci hanno fatto crescere molto. Sanremo non l’ho visto, ma essendo lui un campione sul campo ci aspettiamo sempre molto”. Sul nervosismo tra TheoHernandez,RebiceDonnarumma dopo il Napoli dichiara: “Non dobbiamo sprecare energie in queste cose, possono capitare ma non dovrebbero. Dobbiamo imparare ad essere più lucidi”.

Poi c’è spazio anche per qualche domanda a Kjaer, che sul compagno di reparto Tomori dichiara: “Non lo conoscevo molto, ma è arrivato con la mentalità giusta. Lui è veloce e aggressivo, cosa rara in Italia. Parliamo molto perché la comunicazione è fondamentale tra i centrali. È un giovane con grandi qualità”. Infine sulle recenti dichiarazioni di Eriksen: “Non so cosa ha detto. Se è qualcosa di negativo scherzava, se è qualcosa di positivo lo ringrazio”.