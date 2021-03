Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus è ancora tutto da decidere: diverse le soluzioni a disposizione della dirigenza bianconera in vista del prossimo calciomercato estivo

La Juventus tiene il passo nella lotta al vertice e, dopo il bel successo sul Cagliari, si appresta ad ospitare il Benevento all’Allianz Stadium. Dal campo al calciomercato, sono già in corso valutazioni su quella che sarà la rosa bianconera nella stagione 2021/22: in tal senso è ancora tutto da decidere il destino di Alvaro Morata.

Calciomercato, Juventus-Morata: ecco cosa può succedere

La Juventus e Morata si sono riabbracciati, la scorsa estate, dopo quattro anni di lontananza. Adesso però, il futuro dell’attaccante iberico in maglia bianconera, non è stato ancora decifrato. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, in casa Atletico Madrid non ci sarebbe l’intenzione di riportare (dopo il prestito oneroso di 10 milioni di euro) la punta alla corte di Simeone. C’è la volontà di capitalizzare (Morata è valutato 45 milioni) e le possibilità che il 28enne resti ancora a Torino sembrano crescere giorno dopo giorno.

Lo spagnolo si è integrato alla perfezione al fianco di Ronaldo, mostrando una buona continuità anche in fase realizzativa. Sono 16 le reti in 33 presenze con la squadra di Pirlo, collezionando ben 11 assist vincenti. Numeri che potrebbero la Juventus a puntare ancora su di lui, magari tentando di rinnovare il prestito fino al giugno 2022, per poi acquistare il cartellino del classe ’92 tra poco più di un anno.

Improbabile dunque il ritorno in Liga dell’ex Chelsea che sta convincendo al ritorno in Serie A: la Torino bianconera nel futuro più plausibile di Alvaro Morata.