Il Milan in estate potrebbe dire addio ad Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri, in scadenza di contratto nel 2022. Al suo posto, la società meneghina, soprattutto se dovesse qualificarsi in Champions League, potrebbe puntare su un top player francese: le ultime sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli



Alessio Romagnoli, capitano del Milan di Stefano Pioli, non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante con la maglia rossonera. L’ex giocatore di Roma e Sampdoria, arrivato in rossonero nell’estate di calciomercato del 2015 per 25 milioni di euro, ha finora collezionato 20 gettoni nel campionato italiano di Serie A, mettendo a segno una rete e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.

Il contratto di Romagnoli con il Milan è in scadenza nel 2022 e, negli ultimi tempi, sono aumentati i dubbi legati al rinnovo contrattuale dell’originario di Anzio classe 1995. Il procuratore del giocatore, Mino Raiola, non è fra i clienti più comodi nel mondo delle trattative ed i rossoneri potrebbero anche optare per una cessione del loro capitano nella prossima estate, con un obiettivo molto ambizioso per rinforzare il reparto difensivo.

Stiamo parlando di Lucas Hernandez, fratello di Theo, stella proprio del Milan. Il giocatore francese, originariamente terzino sinistro come l’alfiere rossonero, nelle ultime stagioni è stato continuativamente impiegato nella posizione di difensore centrale ed al momento non è fra i titolari del Bayern Monaco di Hans Flick. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, idea Lucas Hernandez | I dettagli

Alessio Romagnoli ha attualmente una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro, ma la scadenza breve del suo contratto potrebbe abbassare il prezzo in ottica di una cessione. D’altro canto, se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe denaro da spendere per i colpi in entrata e Lucas Hernandez ha un prezzo di circa 45 milioni di euro. Una cifra che sembra difficile da abbassare, visto il contratto lungo in dote al giocatore transalpino.