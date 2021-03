La Lazio di Simone Inzaghi affronta il Bayern Monaco di Flick nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata, all’Olimpico, la sfida è terminata 1-4 con i biancocelesti che, all’Allianz Arena, sono chiamati ad una sfida praticamente impossibile contro i campioni d’Europa in carica: le ultime sul calciomercato dei capitolini



In questi minuti la Lazio di Simone Inzaghi sta affrontando il Bayern Monaco di Flick in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti sono chiamati ad un’impresa praticamente impossibile contro i bavaresi e quindi destinati, salvo clamorose sorprese, a lasciare la maggior competizione europea. Proprio quest’ultima, in particolare nella parte iniziale della stagione, ha tolto molte energie alla squadra capitolina che, in campionato, ha perso punti importanti e che adesso sta vivendo un momento negativo che potrebbe precluderle l’accesso nelle prime quattro posizioni al termine della Serie A.

Sotto esame quindi, c’è anche l’operato di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. L’ex bomber della squadra biancoceleste non è riuscito a dar continuità ai risultati, eccellenti, ottenuti durante la scorsa annata e su di lui pesa ancora la questione legata al rinnovo contrattuale. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, non tramonta l’idea Conceicao per il post Inzaghi | Le ultime

Nel caso in cui Inzaghi dovesse lasciare la panchina della Lazio, il nome più caldo per sostituirlo sarebbe quello di un ex giocatore che ha vestito la maglia biancoceleste in carriera. Stiamo parlando del nome di Sergio Conceicao, tecnico del Porto che ha eliminato agli ottavi di Champions League proprio la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo.

Come ha anche lasciato trasparire nelle sue ultime interviste, Conceicao avrebbe la voglia e la forza di venire ad allenare in un club italiano, e la Lazio potrebbe raffigurare il salto di qualità perfetto per l’allenatore portoghese che, in Serie A da giocatore, ha vestito anche la maglia dell’Inter sotto la guida tecnica di Hector Cuper.