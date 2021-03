Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe vedere la partenza, tra pochi mesi, di un pilastro di Conte: pronta l’offerta da 75 milioni di euro

La cavalcata dell’Inter verso lo scudetto prosegue spedita, con la prossima delicata sfida contro il Sassuolo decisiva per il trionfo nerazzurro. Dal campo al calciomercato, a fine stagione, per la squadra di Conte potrebbe prospettarsi un clamoroso addio: il top club pensa ad una super offerta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto al centrocampista | Fissato il prezzo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il big chiede la cessione | Inter e Juventus alla finestra

Calciomercato Inter, non solo Lukaku: super offerta per il big

Non è un mistero che il duo Lukaku-Lautaro Martinez stia portando diversi club a guardare con interesse ai gioielli offensivi di Conte. In tal senso, il Manchester City valuta il post Aguero e avrebbe messo Lukaku tra i possibili eredi del ‘Kun’. Il belga, stando a quanto riportato da ‘Interlive’, però, non parrebbe disposto a tornare a Manchester, stavolta sponda City.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco quindi che Guardiola pensa a Lautaro Martinez, già accostato con forza alle possibili partenze la scorsa estate. Il 23enne argentino, 16 reti e 9 assist in 37 apparizioni stagionali, avrebbe già un accordo per restare a Milano, prolungando il contratto in scadenza (2023) fino al giugno 2025 a 4,5 milioni annui, più bonus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, ‘beffa’ dalla Spagna | L’obiettivo rinnova

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Mourinho sostituito in panchina | C’è un altro ex Inter!

Di fronte ad un’offerta di almeno 75 milioni, però, il club nerazzurro aprirebbe al clamoroso addio che porterebbe nelle casse interiste denaro fresco per mettere in ordine il bilancio.