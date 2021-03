La stagione si avvia al termine e, dopo l’eliminazione dalla Champions, la Juventus pensa al futuro: dirà addio in estate

Saranno mesi decisivi in vista della prossima stagione. La Juventus cercherà di essere protagonista puntellando la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che si giocherà il suo futuro proprio nelle ultime settimane. Dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, il club bianconero dovrebbe così pianificare la nuova stagione per arrivare a stilare le future strategie da mettere a segno. Le prossime settimane potrebbero così svelare maggiori dettagli sui piani della stessa Juventus, pronto a stupire continuamente tutti.

Calciomercato Juventus, Zidane dirà addio al Real Madrid

Come svelato in anteprima dal portale spagnolo “DonDiario” lo stesso Zinedine Zidane avrebbe già comunicato il suo addio a Florentino Perez due mesi dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re contro l’Alcoyano. Il Real Madrid è riuscita a superare nel doppio confronto l’altra squadra italiana in Champions League, l’Atalanta, che ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà Benzema e compagni. Il divario tecnico si è dimostrato ancora una volta di altissimo livello con il top club spagnolo pronto a stupire tutti dopo un avvio stagionale da dimenticare.

Il futuro dell’allenatore francese resterebbe così in bilico. Lo stesso Zidane potrebbe prendersi anche una pausa oppure rientrerebbe in modo prepotente per quanto riguarda la successione a Ct della Nazionale francese per il post Deschamps. La Juventus ha monitorato attentamente in passato il profilo dell’ex centrocampista proprio della compagine bianconera: il suo nome è stato accostato con frequenza al club torinese.

Il presidente Florentino Perez sarebbe così a conoscenza da metà gennaio della scelta definitiva dello stesso allenatore francese, pronto a dire addio dopo tante stagioni ricche di successo. Un gestore perfetto di risorse umane lavorando ogni giorno con campioni del calibro di Sergio Ramos e Karim Benzema. Il suo futuro resta così in bilico: Zidane potrebbe rientrare ancora una volta nel mirino della Juventus.