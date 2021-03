Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Idea pazza Real Madrid, Florentino Perez prova il super affare

Saranno tre mesi decisivi per conoscere con esattezza il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese starebbe pensando alla sua prossima destinazione per tornare ad essere decisivo anche a livello europeo. Negli ultimi giorni si sono rincorse numerose voci per quanto riguarda un suo possibile ritorno al Real Madrid con le dichiarazioni decisive di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Ronaldo Real: Bale nel mirino

Con il suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2022, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus già nella prossima finestra di mercato estiva con il club bianconero che non intende perderlo a parametro zero. Dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, tutto è possibile. Il profilo di Cristiano Ronaldo resta sempre nel mirino di PSG e Real Madrid con tante probabilità di cessione in estate. In questo modo il club bianconero risparmierebbe sullo stipendio da 31 milioni di euro del campione portoghese.

Secondo quanto riportato da Eurosport Uk, il futuro di Gareth Bale sarebbe molto legato alla situazione di Cristiano Ronaldo. Attualmente il talentuoso giocatore gallese si trova in prestito al Tottenham con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. L’idea suggestiva sarebbe quella di arrivare al campione portoghese offrendo alla stessa Juventus Gareth Bale liberandosi del legame contrattuale del gallese, che ha vissuto la sua esperienza a Madrid tra luci ed ombre. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte con un super affare davvero decisivo. Lo stesso gallese guadagna attualmente circa 15 milioni di euro con metà dello stipendio pagato dal Real nonostante sia in prestito al Tottenham.

Il presidente Florentino Perez continua a monitorare così il futuro di Cristiano Ronaldo per far tornare a gioire i tifosi blancos. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane: la Juventus sarebbe sempre attiva per quanto riguarda il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore.