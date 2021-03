Sergio Aguero esce dal campo sconsolato a conferma della rottura con il Manchester City: la Juventus osserva

La vittoria del Manchester City di ieri sera contro il Borussia Monchengladbach in Champions League ha lasciato l’amaro in bocca a Sergio Aguero che è uscito dal campo deluso e sconsolato. El Kun si è lamentato della mancanza di servizi da parte dei compagni di squadra nei suoi minuti in campo da subentrante nel secondo tempo.

Aguero è subentrato a Bernardo Silva al 75′ ma l’argentino non ha registrato nemmeno un tiro in porta e proprio ESPN riferisce lo sfogo dell’ex Atletico Madrid che avrebbe detto all’allenatore la seguente frase: “Non mi passano la palla!”. Una delusione chiara ed evidente sul volto del 32enne del Manchester City che ha fatto per anni la storia del club, diventando l’eroe dei ‘citizeins’ con quello storico gol che decise la vittoria della Premier League nel 2012, sotto la guida di Roberto Mancini, e che adesso si ritrova ad essere l’ultima ruota del carro del City di Guardiola.

Calciomercato Juventus, opportunità dal City | Aguero insoddisfatto

Un finale non degno del giocatore che è Aguero e di quello che ha rappresentato per il Manchester City. Un epilogo che potrebbe portare ad un addio a fine stagione, addio che circola ormai da diverso tempo e che potrebbe diventare ancora più concreto dopo l’episodio di ieri. Tra le squadre in lizza per l’argentino c’è la Juventus che, nonostante l’età, sarebbe disposta a puntare su di lui e pronta a cogliere l’opportunità.

Sergio Aguero andrà in scadenza con il club inglese a giugno e potrebbe decidere di accettare una nuova sfida, forse l’ultima della sua carriera, in un campionato competitivo come quello italiano. Il Manchester City proverà a puntare tutto su Erling Haaland, lasciando la possibilità ad Aguero di decidere il suo futuro. La Juventus, considerando anche le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo, osserva con attenzione la situazione del Kun, pronta a giocarsi le sue carte.