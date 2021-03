La Juventus pensa al futuro e alle prossime operazioni di mercato: doppia offerta dalla Premier per l’attaccante

Il mercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena. Le società di calcio si muovono già alla ricerca di possibili occasioni da sfruttare in estate. Tra i protagonisti c’è da aspettarsi la Juventus, pronta a rivalorizzare la rosa con acquisti mirati. La situazione economica deficitaria porterà il club a prendere in considerazione alcune uscite, per poi reinvestire i soldi in entrate prestigiose.

Calciomercato Juventus, addio Dybala

Tra i reparti da rinnovare c’è l’attacco e la Juventus sta pensando alla cessione di Paulo Dybala. L’argentino – falcidiato da problematiche fisiche in questa stagione – è uscito dal radar di Andrea Pirlo che lo ha potuto schierare appena in 11 occasioni in campionato (due gol, due assist per lui). In scadenza nel 2022, il giocatore potrebbe abbandonare anzitempo il club e cercare nuove avventure altrove.

Le richieste di certo non mancano. Due club di Premier, infatti, avrebbero messo Dybala nel mirino: Chelsea e Tottenham sono pronte a mettere sul piatto 55 milioni per l’argentino. Il giocatore gradirebbe l’esperienza nel calcio inglese e sia Tuchel che Mourinho godono della sua stima.

Calciomercato Juventus, doppia offerta dalla Premier

Ma cosa deciderà di fare la Juventus? Il club bianconero – secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ – sarebbe pronto a prendere in considerazione l’offerta da 55 milioni per Dybala, premiando poi il club che offrirebbe di più. La Joya vuole però giocarsi le sue chance di permanenza in Italia e non ha mai nascosto il desiderio di proseguire a Torino la sua carriera.

La decisione sarà presa a fine stagione, con Dybala che ha ancora qualche mese a disposizione per convincere la Juventus. In caso di cessione si aprirebbero le porte all’arrivo di un nuovo attaccante, con i bianconeri chiamati anche al riscatto di Morata. L’estate si preannuncia bollente nel quartier generale della ‘Vecchia Signora’.