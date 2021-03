La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: valutazione calata

Continua il lavoro della Juventus anche per quanto riguarda il fronte calciomercato. Il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare a giocatori di assoluto valore per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Finora l’apporto di Dybala è stato minimo anche a causa degli infortuni e così l’addio de la “Joya” potrebbe arrivare al termine della stagione. Così la dirigenza torinese starebbe valutando diversi profili davvero interessanti per pensare anche al sostituto dell’attaccante argentino.

Calciomercato Juventus, Asensio idea: l’assalto decisivo

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Real Madrid potrebbe ascoltare le offerte per decidere il futuro dell’attaccante spagnolo, Marco Asensio, ancora in gol in Champions League contro l’Atalanta. Il 25enne talentuoso giocatore spagnolo potrebbe dire addio al top club d’Europa per una nuova ed avvincente avventura altrove.

Nel corso di questi anni lo stesso Zinedine Zidane l’ha sempre difeso, ma nelle ultime uscite stagionali non è stato chiamato in causa dall’allenatore francese. Inoltre, è arrivata anche l’esclusione dai convocati della Nazionale spagnola. Molto probabilmente non parteciperà ai prossimi Europei così come Isco. Ad un passo dal Liverpool in passato, la sua valutazione è calata notevolmente: dagli 80 milioni del 2018 a circa 35-40 attuali con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. La Juventus potrebbe così pensare anche al super colpo in attacco per puntellare così la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.

Così il suo futuro resta in bilico con la reale possibilità di dire addio al Real Madrid. Asensio è stato accostato già in passato alla Juventus, senza però nulla di fatto. Lo stesso attaccante spagnolo è stato decisivo nella finale proprio contro i bianconeri con il gol messo a segno nel finale per il 4-1 definitivo.