Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere il ritorno di fiamma per uno dei top player a lungo accostato alla rosa di Pirlo: c’è la prima offerta

In attesa di scendere in campo per la sfida casalinga contro il Benevento, a tenere banco in casa Juventus sono le prossime strategie di calciomercato. Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva e uno dei sogni della dirigenza bianconera potrebbe tornare prepotentemente di moda: c’è anche Beckham.

Calciomercato Juventus, offerta per Marcelo: Perez dice no

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il futuro di Marcelo sarebbe ancora tutto da decifrare. A farsi avanti nei giorni scorsi sarebbe stato l’Inter Miami di David Beckham con l’ex merengue fortemente interessato a portare Marcelo in MLS. ‘Conditio sine qua non’ resta l’approdo a titolo gratuito del laterale brasiliano: un dettaglio su cui Florentino Perez, al momento, non intende fare sconti. Alla soglia dei 33 anni e con il contratto in scadenza nel giugno 2022, il patron del Real attende proposte più vantaggiose per lasciar partire Marcelo a titolo definitivo.

Ecco quindi che le porte per l’addio del terzino restano aperte, con la Juventus che potrebbe nuovamente inserirsi nella prossima estate di mercato. Nell’eventualità che Cristiano Ronaldo resti fino al termine del contratto in quel di Torino, la candidatura bianconera per l’acquisto di Marcelo prenderebbe ulteriormente forza visto il forte legame d’amicizia tra il brasiliano e CR7.

Il no alla prima proposta dell’Inter Miami di Beckham, che pare comunque intenzionato a parlare faccia a faccia con Marcelo, tiene a galla la Juventus: la pista che porterebbe l’atleta verdeoro a Torino è tutt’altro che sfumata.