L’Inter continua a lavorare in vista del prossimo calciomercato e rispunta l’occasione: le cifre del possibile colpo

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo l’Inter, che dopo un inizio condito da troppi passi falsi è in netta ripresa e ha collezionato quasi esclusivamente vittorie negli ultimi mesi. I nerazzurri infatti sono a quota otto successi consecutivi in Serie A, dove nelle ultime settimane c’è stato il sorpasso sul Milan e anche l’allungo che potrebbe essere definitivo.

Ora infatti la compagine allenata da Antonio Conte è al primo posto e ha ben nove punti di vantaggio sul Milan che è secondo in classifica. Al terzo posto c’è invece la Juventus, che ha dieci punti di distacco ma deve ancora disputare il recupero con il Napoli che potrebbe far avvicinare leggermente la vetta. Ciò però non basterà per riaprire la lotta per lo scudetto: per quello infatti ci vorranno tante vittorie consecutive.

Calciomercato, occasione Emerson Palmieri: fissato il prezzo. Ci pensano Inter e Napoli

Mentre la squadra pensa soltanto al campo e a riportare un trofeo dopo dieci anni dall’ultima volta, la società continua a pensare al futuro per programmare nuovi colpi per la prossima annata. Nel mirino dei nerazzurri potrebbe rispuntare un nome che era stato seguito già in passato, ovvero quello di Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, l’esterno italiano sarebbe ormai in partenza dal Chelsea che avrebbe fissato il suo prezzo. La trattativa infatti potrebbe chiudersi per circa 17 milioni di euro. La Juventus si tira fuori dalla lotta, che vede in corsa soltanto Inter e Napoli.

L’Inter dunque potrebbe tornare all’assalto per uno dei calciatori più seguiti negli scorsi mesi e questa volta si cerca l’affondi definitivo.