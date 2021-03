Calciomercato, panchina in Croazia | Zenga tra i candidati: la decisione

La Dinamo Zagabria si trova alle prese con alcune grane per la panchina: spunta il nome del tecnico italiano Walter Zenga

Il mondo del calcio è stato fortemente danneggiato dal Covid-19. I club continuano a incassare meno di quanto dovrebbero e potrebbero, anche causa stadi a porte chiuse. Una decisione, dunque, per essere presa va prima ponderata al massimo. E’ ciò che capita a chi deve cambiare allenatore. In Serie A, per esempio, il Parma ha esonerato Liverani e ripreso D’Aversa, che aveva già sotto contratto. Una situazione simile a quella della Dinamo Zagabria in Croazia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | La proposta choc del Real Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo per Dybala | Offerta e richiesta

Dinamo Zagabria, addio Mamic: Zenga tra i candidati

Zoran Mamic ha detto addio alla panchina della Dinamo Zagabria, visto che sembra abbia avuto dei problemi con la legge. Il club croato, dunque, deve sostituire il suo allenatore, visto che giovedì giocherà anche gli ottavi di ritorno di Europa League col Tottenham. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, uno dei candidati per ricoprire il ruolo è Walter Zenga, allenatore italiano con grande esperienza all’estero. Sempre pronto a subentrare in casi di necessità, la Dinamo ha però affidato la panchina al vice di Mamic, Damir Krznar. Resterà almeno fino alla fine della stagione e ricoprirà anche il ruolo di direttore sportivo.