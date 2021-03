Dopo la sconfitta contro il Napoli sono arrivate altre brutte notizie per Stefano Pioli: due turni di squalifica per il rossonero, c’è l’ufficialità

Il Milan non riesce più a decollare in Serie A. Dopo la sconfitta contro il Napoli, è arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo con le due giornate di squalifica ad Ante Rebic per ‘aver pronunciato espressioni irriguardose all’arbitro Pasqua‘. Per il portiere rossonero, Gianluigi Donnarumma, una multa di 10mila euro ‘per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale’.

Il Milan si catapulterà alla sfida di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Dopo l’1-1 dell’andata i rossoneri proveranno a passare al turno successivo della competizione europea dopo aver perso tanti punti in campionato. L’Inter ha allungato sempre di più in classifica grazie ai tre punti d’oro conquistati in casa del Torino.

Una prima parte di stagione vissuta da assoluta protagonista, poi la compagine rossonera guidata da Stefano Pioli ha perso tanto terreno in ottica Scudetto. L’obiettivo al momento resta la qualificazione alla prossima Champions League: entrare già nelle prime quattro sarebbe un grande successo per la squadra milanese, vogliosa di riscatto dopo tanti anni in chiaroscuro.