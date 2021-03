Antonio Conte dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio: il terzino dell’Inter è risultato positivo al Covid-19

L’Inter viene dalla vittoria contro il Torino in trasferta per 1-2: pochi giorni dopo il +9 sul Milan, arriva la notizia che mette in guardia i nerazzurri. Danilo D’Ambrosio, infatti, è risultato positivo al Covid-19. Di seguito, il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. Il terzino destro questa stagione è sceso in campo 19 volte, segnando anche 3 gol in Serie A.