Il sogno dell’Atalanta di Gasperini si ferma agli ottavi, cadendo sotto i colpi del Real Madrid: passeggia il Manchester City di Guardiola

Non riesce all’Atalanta l’impresa di superare il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi non riescono a ribaltare lo 0-1 maturato all’andata, quando a quattro minuti dalla fine Mendy sbloccò il risultato con i ‘Blancos’ forti dell’uomo in più.

Quest’oggi la ‘Dea’ in campo sprinta meno del solito ed è meno arrembante. Ad iniziare a spegnere le speranze degli uomini di Gasperini è Benzema alla mezz’ora del primo tempo, che approfitta insieme a Modric dell’errore di Sportiello, e segna il gol dell’1-0. Nella ripresa chiude il capitolo qualificazione il rigore messo a segno da Sergio Ramos all’ora esatta di gioco. Uno spento Muriel tenta di ridare vita alla partita con uno splendido gol su calcio di punizione al minuto 83′. Ma dopo soli due minuti in contropiede è Asensio a chiudere il match sul 3-1.

Champions League, Manchester City-Borussia Moenchegladbach 2-0: Guardiola passeggia verso i quarti

Oltre al Real Madrid anche il Manchester City accede ai quarti di finale di Champions League ai danni del Borussia Monchengladbach. Qui la questione qualificazione era già stata risolta dagli uomini di Guardiola all’andata in Germania vincendo 0-2.

Oggi il risultato si ripete e i ‘Citizens’ mettono in cassaforte l’approdo ai quarti di finale con un nuovo 2-0 ma in Ungheria. Succede tutto nei primi venti minuti del primo tempo, quando ad aprire le danze è Kevin De Bruyne, che finalizza l’assist di Mahrez. Dopo soli sei minuti chiude i conti Gundogan che mette in rete l’assist di Foden. Dunque tutto deciso dopo soli 18 minuti, e da qui il Manchester City gestisce il vantaggio ed entra tra le prime otto d’Europa.