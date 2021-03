Josè Mourinho, manager del Tottenham, non sta vivendo un gran momento sulla panchina degli Spurs ed il suo futuro potrebbe essere in bilico in vista della prossima stagione. Al suo posto, attenzione al nome di Luciano Spalletti, anch’egli ex Inter, ai box dal maggio del 2019: le ultime sul calciomercato delle più grandi panchine del calcio europeo



Dopo un inizio da urlo, il Tottenham di Josè Mourinho ha iniziato ad avere seri problemi in Premier League. Gli Spurs, che già nella scorsa stagione hanno mancato la qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League, occupano attualmente l’ottavo posto nel campionato inglese e sono reduci dalla sconfitta esterna in casa dell’Arsenal di Mikel Arteta. La squadra allenata dal tecnico portoghese arrivava al big match dell’Emirates Stadium da una buona serie di vittorie, ma la sconfitta contro i Gunners ha inguaiato seriamente il Tottenham e Josè Mourinho che ora sono a 6 punti dal quarto posto occupato al momento dal Chelsea di Thomas Tuchel.

Questi risultati non particolarmente esaltanti potrebbero convincere Daniel Levy, chairman del Tottenham, a puntare su un nuovo allenatore in vista della prossima stagione e dell’imminente estate di calciomercato. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Luciano Spalletti, anch’egli ex Inter ai box dopo l’addio ai nerazzurri nel mese di maggio del 2019.

Calciomercato Tottenham, idea Spalletti | Le ultime

Josè Mourinho, alla guida del Tottenham, percepisce dagli Spurs un contratto pari a 17,5 milioni di euro a stagione. Cifre astronomiche che fanno riflettere i vertici degli Spurs considerando anche le eventuali richieste di Luciano Spalletti, il quale è ancora sotto contratto con l’Inter dopo il rinnovo arrivato nella stagione del sollevamento dall’incarico.

Il tecnico di Certaldo guadagna al momento infatti 4,5 milioni di euro a stagione, numeri nettamente minori rispetto a quelli che vengono corrisposti dal club londinese per Josè Mourinho, che finora non è riuscito ad ottenere i risultati sperati.