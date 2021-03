Il Milan ha cominciato a guardarsi intorno per l’erede di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto peraltro è ancora in scadenza a giugno. Possibile colpo in Serie A

Secondo indiscrezioni provenienti da ambiente Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe provare a rientrare nel big match contro l’ex Manchester United in programma giovedì sera al ‘Meazza’ e valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra di mister Pioli, che con il ko casaling col Napoli ha almeno per ora abbandonato il sogno scudetto visto il distacco di 9 punti dalla capolista Inter, nutre molte speranze di passaggio del turno considerato l’1-1 ottenuto nella gara d’andata disputatasi all’Old Trafford.

Il fuoriclasse svedese si è nuovamente infortunato nel corso della sfida con la Roma del 28 febbraio, giusto prima della settimana sanremese. La lesione del muscolo dell’adduttore sinistro, come evidenziato dagli esami a cui si è poi sottoposto, lo hanno costretto a saltare quattro partite, ultima quella contro la formazione del suo amico Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Inter, una riserva per Mihajlovic

Calciomercato Milan, Vlahovic per il dopo Ibra: prima una cessione ‘illustre’

Ibrahimovic è in scadenza a giugno ma potrebbe rinnovare per un altro anno, l’ultimo forse da calciatore, tuttavia il Milan ha cominciato a guardarsi intorno per il suo erede. Un nome che piace è senz’altro quello di Dusan Vlahovic, serbo classe 2000 reduce dalla tripletta al Benevento e in generale da una stagione importante che lo ha consacrato come uno dei migliori talenti della Serie A nonché del panorama calcistico internazionale. Accostato pure alla Juventus e graditissimo alla Roma, il ventunenne di Belgrado è in scadenza nel 2023 e non proprio così allettato dall’idea di prolungare il suo matrimonio con la Fiorentina.

DUSAN VLAHOVIC

ALTO 1,90M

20 ANNI, NATO A BELGRADO

CONTRATTO FINO AL 2023

12 GOL IN QUESTA STAGIONE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini trova l’accordo | Colpo gratis

Nei piani c’è il salto in una big, con il Milan che potrebbe offrire 28-30 milioni di euro per il suo cartellino, garantendo al ragazzo un ruolo da protagonista oltre che la vetrina della Champions. L’investimento per Vlahovic potrebbe però essere preceduto, quindi ‘finanziato’ dalla vendita di uno dei big, nello specifico di uno tra Romagnoli e Bennacer.

A.R.