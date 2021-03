Il Milan continua a pensare al futuro e rischia di perdere un big: arriva l’assalto dal top club per l’estremo difensore rossonero

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo aver tenuto un po’ a sorpresa la vetta della classifica per diversi mesi, è crollato di recente con diversi passi falsi che potrebbero portare la compagine al terzo posto in classifica. Ora infatti la prima posizione in classifica dista ben nove punti ed è occupata dall’Inter, che sembra ormai aver preso il volo.

C’è da dire però che la squadra allenata da Stefano Pioli aveva un obiettivo diverso all’inizio della stagione, ovvero quello di puntare a uno dei primi quattro posti in Serie A, traguardo che sembra sicuramente alla portata. Il Napoli che è quinto infatti ha uno svantaggio di sei punti dal Milan, anche se deve ancora recuperare una partita e pertanto il gap potrebbe comunque ridursi.

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: spunta l’interesse dell’Atletico Madrid

Mentre la società è impegnata sul campo per provare a raggiungere una delle prime quattro posizioni in campionato e fare bene in Europa League, la società non smette di pensare al futuro per continuare a crescere. Per avere un ulteriore salto di qualità però bisogna anche cercare di trattenere la base che ha fatto bene in questi mesi: al momento è in bilico il futuro di Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore rossonero si sta dimostrando sempre più affidabile tra i pali ma il problema principale riguarda il suo contratto, che scade nel mese di giugno. La volontà sembra quella di restare in rossonero ma non mancano gli assalti dall’esterno: l’Atletico Madrid infatti potrebbe far partire e starebbe pensando proprio a Donnarumma come sostituto.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il direttore dei ‘Colchoneros’ Andrea Berta avrebbe contattato Maldini per conoscere le possibilità di addio del portiere classe 1999.