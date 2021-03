La Juventus valuta l’addio del suo top player, ma il procuratore è pronto a portarne un altro a Torino: spuntano le cifre

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fin qui e rischia seriamente di aver compromesso l’annata. I bianconeri infatti hanno perso troppi punti in campionato e ora hanno un distacco di ben dieci punti dalla vetta della classifica che è occupata dall’Inter, una gap così grande in questo periodo dell’anno non si era mai creato nelle ultime nove stagioni.

La Juventus peró ha disputato una gara in meno e pertanto può ancora sperare di recuperare qualche punto in caso di successo nella sfida contro il Napoli a inizio aprile. Ciò però non basterà per riaprire il campionato, perché serve anche una serie importante di vittorie per sperare così nei passi falsi dell’Inter e recuperare punti.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il suo procuratore porta un nuovo calciatore

Mentre la squadra pensa esclusivamente al campo, la società continua a lavorare sul futuro sia per cercare nuove occasioni che per sistemare la situazione di alcuni propri calciatori. Ora nel mirino della stampa c’è sicuramente Cristiano Ronaldo, visto che si sa ancora poco del suo futuro e sono sempre più insistenti le voci di un suo addio nella prossima estate, dopo l’ennesimo flop in Champions League.

Il portoghese ha ancora un anno di contratto con la Juventus (fino al 2022), ma non è da escludere la partenza subito. Su di lui insiste il Real Madrid che sembrerebbe intenzionato a farlo ritornare a parametro zero. Dopo questo eventuale trasferimento, il suo procuratore Jorge Mendes potrebbe portare alla Juventus il calciatore Ruben Neves, che è valutato circa 35-40 milioni di euro dal Wolverhampton.