Calciomercato Juventus, via libera Zidane! Scelto il sostituto

La Juventus potrebbe puntare su Zinedine Zidane per il futuro: scelto il suo sostituto al Real Madrid. I dettagli

La Juventus sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nelle coppe nazionali, il percorso è stato ottimo, con la vittoria in Supercoppa e il raggiungimento della finale, da giocare con l’Atalanta. In Champions League, l’uscita agli ottavi col Porto ha creato dei malumori molto forti nell’ambiente. Ma non solo, ha influito anche il distacco dall’Inter capolista. Dunque, bisognerà decidere il futuro di Andrea Pirlo a fine stagione. L’obiettivo del club è infatti sempre quello di trionfare in Europa.

Juventus, Zidane per il dopo Pirlo

La panchina di Zinedine Zidane è in bilico e a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid. Ad Agnelli il tecnico francese è sempre piaciuto, ritenuto come uno dei profili in grado di portare la Champions a Torino. Sulla panchina dei Blancos potrebbe approdare Raul, una soluzione ‘interna’ visto il suo attuale incarico al Real Madrid Castilla. Proprio come successe a ‘Zizou’.

La Juventus resta una delle papabili per il futuro di Zinedine Zidane, ma non solo. Anche la Francia è interessata al tecnico del Real Madrid in caso di addio di Deschamps. Bisogna comunque valutare come terminerà la stagione Pirlo, che potrebbe ‘fallire’.