Dalla Spagna pare abbiano già in pugno ‘El Kun’ Aguero per la prossima stagione: superate Inter e Juventus

Il campionato di Serie A vede una grande protagonista in questo momento. L’Inter di Conte, infatti, sta raccogliendo punti su punti, anche in partite che si rivelano più complicate del previsto come l’ultima uscita stagionale contro il Torino. Non sembra davvero avere rivali la squadra nerazzurra e la possibilità che i lombardi tornino a conquistare lo scudetto dopo diversi anni è viva più che mai. Sull’altro versante abbiamo, invece, una Juventus delusa ed amareggiata per via dell’ennesima brutta figura rimediata in Champions League, questa volta contro il Porto. Entrambe le società, inoltre, continuano ad essere molto attente al calciomercato. In particolare, seguono un importante profilo della Premier League per l’attacco, ma questo obiettivo sembra sfumare. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, sfuma Aguero: direzione Barcellona

Mentre l’Inter sembra sempre più lanciata verso la vittoria del principale titolo nazionale, la situazione della Juventus è completamente diversa. I bianconeri, infatti, sono distanti ben 10 punti dalla capolista milanese. Hanno una partita da recuperare, ma appare molto complicato un’eventuale risalita della ‘Vecchia Signora’, considerando l’ultimo periodo fenomenale della ‘Beneamata’ in campionato. Più probabile che i piemontesi riescano a portare a casa la Coppa Italia, trofeo che, però, senza dubbio non riuscirebbe a risanare la profonda ferita Champions.

Entrambe le società, inoltre, non perdono di vista il calciomercato, ma ci sarebbe una notizia negativa in questo senso. Seguono il profilo di un calciatore proveniente dalla Premier League. Si tratta di Aguero, attaccante in forza al Manchester City. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il rinnovo non è in programma. La punta, infatti, lascerà, a meno di sorprese, gli inglesi la prossima estate a parametro zero. Nel suo futuro, però, sembra più vicina la Spagna.

Il nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta, vorrebbe costruire una squadra rilevante per la stagione 2021/22, in modo da cercare di evitare l’addio di Messi. Secondo quanto riferisce ‘DonBalon.com’, il patron avrebbe in mente un tridente offensivo composto dalla pulce, da Ansu Fati e proprio dall’ex Atletico Madrid. Aguero sarebbe un colpo super in tutti i sensi e la nazionalità in comune con Messi potrebbe certamente favorire la trattativa. Juventus e Inter, intanto, si allontanano.