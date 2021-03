Calciomercato Juventus, scambio e Haaland in Premier | Cifra mostruosa

La Juventus da diversi mesi ha i radar accesi sul futuro di Erling Haaland. La punta, però, potrebbe presto rientrare in un super scambio: l’offerta è mostruosa

La Juventus potrebbe ristrutturare considerevolmente la sua rosa durante la prossima estate sul calciomercato. I bianconeri potrebbero avviare un nuovo progetto e cambiare molto nell’attuale composizione della rosa. Uno dei reparti in cui potrebbe avvenire una ristrutturazione più profonda è certamente l’attacco. Proprio in quel reparto, infatti, bisogna monitorare la situazione relativa il futuro di Cristiano Ronaldo. In ogni caso, uno dei calciatori più interessanti nel mirino del club bianconero è sicuramente Erling Braut Haaland.

La punta si sta affermando come uno dei bomber più prolifici a livello internazionale. Sta trascinando il Borussia Dortmund a suon di gol e anche in Champions League sta mettendo in evidenza qualità mostruose che hanno attratto inevitabilmente i maggiori club di livello internazionale. Anche Barcellona e Real Madrid, infatti, hanno aperto i radar sulla punta e sono pronti all’assalto per portarla nella Liga. I bianconeri, però, dovranno guardare anche a una pretendente molto seria proveniente dalla Premier League che potrebbe balzare in pole position per l’attaccante: ecco le ultime novità.

Calciomercato Juventus, Haaland verso la Premier League: pronto il super scambio

Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, Haaland sarebbe vicino al Chelsea. I Blues hanno speso molto nell’ultima sessione di calciomercato, ma gli effetti sui risultati della squadra non sono stati quelli auspicati. Per questo motivo, il club si sarebbe convinto, secondo le voci dalla Spagna, ad un investimento mostruoso pur di portare Haaland a Londra.

I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Timo Werner. L’ex Lipsia non sta riuscendo a esprimersi ai livelli evidenziati in Bundesliga e potrebbe già dire addio alla Premier League la prossima estate per sbarcare al Borussia Dortmund. Non solo, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto anche la cifra di 100 milioni di euro: un mega conguaglio che potrebbe sparigliare le carte. Considerando che Werner era stato pagato 53 milioni di euro, una cifra mostruosa che potrebbe cambiare totalmente le carte per il futuro di Haaland.