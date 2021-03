Il Manchester United è molto interessato all’ala destra della Juventus Federico Chiesa, proposto uno scambio niente male ai bianconeri

Federico Chiesa è, a oggi, uno dei migliori ‘acquisti’ in casa Juventus. Arrivato nella finestra estiva del calciomercato dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni più bonus, il figlio d’arte si sta dimostrando molto più che all’altezza del compito. L’ultimo a mollare anche contro il Porto, sia all’andata, sia al ritorno della gara degli ottavi di Champions League, l’ala destra bianconera sta continuando ad attrarre su di sé le attenzioni del mondo del pallone. Con il Manchester United in prima fila per strappare alla Juventus il suo gioiellino.

Calciomercato Juventus, Manchester United su Chiesa | Scambio in vista

Con sette gol in Serie A e quattro in Champions League (tre soltanto con il Porto, due dei quali nella gara di ritorno all’Allianz Stadium), a marzo, Federico Chiesa ha già superato il test e dell’anno prossimo sarà a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Le condizioni per il riscatto obbligatorio, infatti, sono state pienamente esaudite, anzi: l’ala destra, classe 1997, è sempre tra i migliori in campo tra le fila bianconere.

A questi ritmi era difficile che nessuno si accorgesse di lui, e quindi il Manchester United sta provando a sondare il terreno, un’altra volta. Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, i Red Devils avevano già provato la scorsa estate a prendere Chiesa, ma il calciatore ha preferito rimanere in Italia, esaudendo un sogno anche del padre, Enrico, che da sempre avrebbe voluto militare nella Juventus.

Ma se l’anno scorso, per il club inglese, non è andata come doveva, per la prossima stagione potrebbe ritentarci: pronti quindi 75-80 milioni di euro per portarlo a Manchester. In alternativa, però, ci sarebbe anche un’altra proposta che potrebbe far gola alla Vecchia Signora.

Il sogno di un ritorno in grande stile di Paul Pogba, centrocampista francese, alla Juventus non è una novità dell’ultima ora. Ciò che propongono quindi dall’Inghilterra è uno scambio alla pari tra i due top player. Ma la dirigenza dei torinesi avrebbe storto un po’ il naso: “Il Polpo sì, ma dato che è in scadenza nel 2022, vi diamo Chiesa, se ci date anche dei soldi”. E quindi, oltre al campione del mondo 2018, i bianconeri vorrebbero anche 25 milioni di euro.