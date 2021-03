Calciomercato Juventus, Allegri al Leeds | Via col centrocampista

La Juventus potrebbe vedere il suo centrocampista approdare al Leeds insieme a Massimiliano Allegri: i dettagli

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nell’estate del 2019, e al suo posto è arrivato Maurizio Sarri. Da quel momento, il tecnico livornese è rimasto fermo in attesa di un nuovo progetto, che gli permetta di ritornare in pista. I Friedkin, nuovi proprietari della Roma, hanno un progetto molto ambizioso e vorrebbero affidare a lui la panchina a partire dalla prossima stagione. E infatti ci sono stati già dei contatti. Ma il club giallorosso non è l’unico che vorrebbe mettere le mani su Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Raul ‘libera’ Zidane | Sfida per Zizou

LEGGI ANCHE >>> Milan, brutte notizie per Pioli | UFFICIALE Due giornate di squalifica

Juventus, Leeds su Allegri: via Bentancur

Secondo quanto riferito da ‘The Times‘, il Leeds United sta pensando a Massimiliano Allegri per il dopo Marcelo Bielsa. L’allenatore argentino potrebbe lasciare il club inglese alla fine della stagione, e la dirigenza sembra avere le idee chiare per il futuro. L’idea per i Whites, infatti, è quella di affermarsi in Premier League e Allegri potrebbe ripercorrere le orme di Conte e Sarri, che hanno ben allenato il Chelsea negli anni passati.

Resta da capire che decisione prenderà il tecnico toscano: di sicuro gli interessi non mancano, dalla già citata Roma passando per Juventus e Inter, che non hanno ancora chiarito il futuro dei rispettivi allenatori. Con l’approdo in Premier League, Allegri potrebbe portarsi via Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è uno dei ‘fedelissimi’ dell’allenatore, uno dei titolari della Juve attuale. Il club bianconero valuta il giocatore sui 45 milioni di euro e il Leeds ha tanta disponibilità economica.