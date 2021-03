L’Aston Villa ha ufficializzato la firma di Aaron Ramsey, omonimo del centrocampista gallese della Juventus

La Juventus ha ingaggiato Aaron Ramsey a parametro zero nell’estate del 2019, ma il gallese non ha rispettato le aspettative. Tanti i problemi fisici per lui e un addio che sembra sempre più vicino, anche perché i bianconeri hanno problemi economici. Ma nel frattempo, un altro Aaron Ramsey è all’Aston Villa e oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Congratulations to Aaron Ramsey, who has signed his first professional contract with Aston Villa! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 16, 2021

Si tratta chiaramente di un omonimo, attualmente in forza alla squadra Under 23. Di seguito, le parole del dt Harrison: “E’ con noi dalla squadra Under 9 e siamo molto contenti che abbia firmato il suo contratto da professionista“.