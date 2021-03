Il futuro di un calciatore molto importante potrebbe variare sensibilmente sul calciomercato nei prossimi mesi, con Inter e Juventus in agguato. Tutti i dettagli

Inter e Juventus sono in piena corsa per la Serie A, con i nerazzurri in vantaggio e in un gran momento di forma nella lotta scudetto. I due club sono pronti a dare vita a un duello molto serrato per il primo posto in classifica da qui alla fine della stagione. I nerazzurri in questo momento sembrano in vantaggio, ma le prospettive sono tutte da valutare, con Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di mollare punti nella corsa al titolo.

A fine stagione, entrambi i club potrebbero intervenire a centrocampo. La Juventus potrebbe attuare una rivoluzione giovane e decisamente più profonda, mentre l’Inter potrebbe cogliere delle occasioni importanti, nel caso in cui ci fossero delle uscite. In tal senso e in entrambi i casi, bisogna tenere in considerazione il profilo di Donny van de Beek. Il centrocampista ex Ajax da tempo è seguito da Inter e Juventus e ora potrebbe davvero essere arrivata la svolta per il suo futuro: di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter e Juventus, occhio al futuro di van de Beek: chiederà la cessione

Secondo quanto riporta il ‘daily mail’, infatti, Donny van de Beek avrebbe chiesto un colloquio con il Manchester United per risolvere nell’immediato le prospettive future in maglia Red Devils e chiedere la cessione. Il calciatore è stupito e frustrato del poco impiego e sarebbe pronto l’addio dopo poco tempo con il club inglese. Come sottolineano dall’Inghilterra, nonostante le poche presenze in questa stagione, non mancano i club che sarebbero pronte a fiondarsi sul calciatore al termine del campionato.

Bisogna tenere in grande considerazione, dunque, la pista che potrebbe portare il calciatore in Italia con Inter e Juventus che restano alla finestra e questa volta potrebbero davvero concretizzare l’affondo decisivo per l’olandese.