L’Inter continua a lavorare in sede di calciomercato per rinforzare la rosa: pressing su un giocatore della Liga spagnola

L’Inter è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto. Dopo 9 anni, i nerazzurri potrebbero riuscire ad interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A. La squadra è, attualmente, prima a quota 65 punti in classifica. La sconfitta del Milan contro il Napoli ha permesso alla ‘Beneamata’ di allungare a +9 sui cugini. La Juventus dista, invece, 10 punti con una partita da recuperare. Non sembra, quindi, avere rivali alla sua altezza il gruppo di Conte, che nel frattempo continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino ha richiesto da tempo un centrocampista di sostanza alla società, a maggior ragione ora che Vidal non convince. I lombardi, inoltre, sarebbero in pressing su un profilo proveniente dalla Spagna: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, pressing su William Carvalho del Betis: ecco le cifre

La compagine nerazzurra può contare su una rosa a disposizione di primissimo livello. Il gruppo appare forte in tutti i reparti e sarà molto complicato per la società migliorarlo ulteriormente. Ma la vittoria probabile del principale trofeo nazionale non accontenterà di certo i lombardi, che puntano a raggiungere risultati ancora più elevati nella prossima stagione, soprattutto in Champions League.

Per questo, la dirigenza continua a muoversi in sede di calciomercato. In particolare, starebbero pensando ad un rinforzo a centrocampo, viste anche le prestazioni deludenti di Vidal. Il profilo in questione sarebbe William Carvalho, mediano in forza al Real Betis. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il portoghese sarà il primo a fare le valigie negli spagnoli, essendo già stato vicino alla cessione in precedenza.

Il Betis, infatti, ha bisogno di rimpinguare le proprie casse al fine di aggiungere nuovi elementi al proprio roster. Voci dal Bel Paese parlano di un Antonio Conte fortemente interessato al 28enne, al fine di aggiungere muscoli alla propria mediana. Sarebbe, inoltre, la sua opzione preferita. L’ex Sporting ha una scadenza di contratto prevista per giugno 2023 e la sua valutazione, sempre secondo il sito spagnolo, è di minimo 20 milioni di euro, con uno stipendio attuale che ammonta a 2,5 milioni. L’Inter, in pressing sul giocatore, è possibile decida di sferrare l’affondo definitivo durante l’estate.