L’Atalanta affronta questa sera il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid: l’Europa osserva i talenti di Gasperini

Questa sera si può fare la storia per l’Atalanta. I bergamaschi infatti affrontano il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il risultato dell’andata, 0-1 con il gol di Mendy al minuto 86′, mette la squadra di Gasperini nella posizione di dover fare una vera e propria impresa per riuscire a passare il turno, ovvero espugnare l’Alfredo Di Stefano.

Nella rosa a disposizione di Gasperini ci sono diversi talenti che oltre a deliziare gli occhi della Serie A, vengono osservati anche dall’Europa intera, partendo proprio dagli avversari di questa sera, i ‘Blancos’. Tanti talenti che nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva potrebbero fare gola ai top club europei.

Calciomercato Atalanta, da Gosens a Zapata passando per Muriel: il Real Madrid e i top club europei osservano

Il sogno dell’Atalanta in Champions League passa dalla partita di questa sera contro il Real Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale. Nel frattempo il calcio europeo osserva con interesse tra le fila nerazzurre in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Uno dei nomi che potrebbe fare gola a molti, a partire proprio dalla squadra di Zidane, è Robin Gosens, esterno sinistro tedesco che in questa stagione sta confermando l’ottimo lavoro fatto nella scorsa, ed ha totalizzato 33 presenze con 10 gol, eguagliando già il record dello scorso anno.

Anche in attacco i talenti non mancano. Duvan Zapata è nel mirino di alcuni club italiani, con il suo strapotere fisico e con il senso del gol, potrebbe invogliare molte squadre europee. Luis Muriel è un altro dei giocatori valorizzati da Gasperini, che in questo momento è capocannoniere della squadra con 19 gol, nonostante le molte partite iniziate dalla panchina. Per lui potrebbe arrivare il momento del grande salto in un top club europeo in estate. Anche Marten De Roon è un calciatore che farebbe comodo a tutte le squadre, col suo ‘lavoro sporco’ a centrocampo e i piedi educati. Infine c’è Cristian Romero, che sta disputando una delle sue migliori stagioni, ma va ricordato che è in prestito biennale dalla Juventus e che resterà a Bergamo per un altro anno.