La Roma ha visto respingere il suo ricorso dal Collegio di Garanzia del CONI dopo la decisione del giudice sportivo

La Roma aveva presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la sconfitta a tavolino col Verona. La prima giornata di campionato, infatti i giallorossi avevano pareggiato 1-1 sul campo con gli scaligeri, ma l’impiego di Diawara aveva consegnato alla squadra di Juric i tre punti per il 3-0 a tavolino. Un’irregolarità nelle liste costata cara alla Roma, che ha visto il ricorso essere respinto. Di seguito, il comunicato ufficiale: “La sanzione della perdita della gara contro l’Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A – s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014. Respinge il ricorso“.