Juventus, attacco all'arbitro | "Aveva timore di Ronaldo!"

Arrivano le parole dell’agente di Alessio Cragno riguardo l’episodio con protagonista Ronaldo in Cagliari-Juventus

Cristiano Ronaldo è stato bersagliato dalle critiche dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League contro il Porto. Decisivo infatti un errore del portoghese in barriera in occasione del secondo gol di Oliveira, dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. CR7 è però sceso in campo contro il Cagliari convinto di far bene e ha messo a segno una tripletta, che gli ha permesso di battere il record di gol di Pelé nelle competizioni ufficiali.

Tuttavia, Ronaldo poteva essere espulso per un intervento su Alessio Cragno: il portiere del Cagliari è stato infatti colpito al volto dal portoghese, ma l’arbitro Calvarese non l’ha giudicato un fallo violento. E per l’attaccante della Juventus è arrivato solo il cartellino giallo. A tal proposito, è intervenuto l’agente di Cragno.

Juventus, Battistini sulla mancata espulsione di Ronaldo

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ per parlare di Ronaldo: “Non ha fatto quell’intervento per far male ad Alessio, non c’è dubbio su questo. Tuttavia, la sua foga gli ha fatto perdere la ragione. L’intervento era evidente e da espulsione. Davvero molto discutibile che il VAR non sia intervenuto“.

Battistini ha poi proseguito: “Alessio sta bene, bisogna valutare se andranno aggiunti altri punti provvisori. Credo che inconsciamente l’arbitro ha avuto timore reverenziale nei confronti del campionissimo, ma come ho detto il VAR doveva intervenire“.