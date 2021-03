La Juventus pensa già al prossimo calciomercato estivo con una clamorosa occasione dal top club europeo: suggestione e super scambio per Pirlo

Da un lato la netta vittoria sul Cagliari per restare in scia di Milan ed Inter, dall’altro le attenzioni già rivolte al prossimo calciomercato estivo. In tal senso, la dirigenza juventina si guarda intorno con un nome in particolare che resta in orbita bianconera per giugno: lo scenario per il possibile clamoroso scambio.

Calciomercato Juventus, sogno dal Psg: idea scambio

Un’idea mai tramontata nella testa del CFO Paratici per rinforzare, non poco, la mediana bianconera. La Juventus non smette di pensare a Marco Verratti che, nonostante la lunga scadenza (2024) potrebbe salutare la Francia tra pochi mesi. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Simone Rovera, le violente rapine subite da Di Maria e Marquinhos mentre la squadra era impegnata contro il Nantes avrebbe scosso le famiglie dei calciatori del Psg.

Una situazione di tensione nella quale la dirigenza della Juventus potrebbe, tra pochi mesi, inserirsi. Verratti dunque in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’, disposta a mettere sul piatto uno tra Dybala (50-55 milioni), Bentancur (valutato 40-45 milioni) o Alex Sandro (20) pur di accontentare le richieste di Al-Khelaifi.

Il Psg per Verratti, infatti, non intende incassare meno di 70-80 milioni: una cifra che, in caso di scambio, potrebbe essere ‘ammortizzata’ dal club bianconero.