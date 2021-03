La Roma a fine stagione potrebbe vedere la partenza di due elementi molto importanti: il loro futuro potrebbe essere sempre in Serie A

Brutto KO della Roma ieri pomeriggio in casa del Parma. La formazione di Paulo Fonseca si è fatta sorprendere due volte in contropiede, subendo nei minuti iniziali il vantaggio di Mihaila, e poi concedendo il calcio di rigore realizzato da Hernani. Durante la partita le proteste per gli episodi arbitrali sono state molte, ma questo non può essere un alibi per i giallorossi, che perdono contro un Parma che non vinceva da 17 giornate consecutive.

Potrebbbe interessarti anche >>> Calciomercato, la Roma incontra l’agente di Pellegrini | Le ultime

Così il club romanista inizia già a pensare alla prossima stagione, cercando di capire chi è fondamentale e chi invece può anche partire. A dire addio potrebbe essere proprio il tecnico Paulo Fonseca, ma con sé vorrebbe portare un top player giallorosso. Entrambi potrebbero rimanere in Serie A.

Calciomercato Roma, Fonseca verso il Napoli: vuole portare con sé Veretout

Si complica il cammino della Roma verso la qualificazione in Champions League. Infatti la sconfitta di ieri contro il Parma e le vittorie di Atalanta e Napoli, hanno portato i giallorossi a giocarsi domenica prossima uno degli ultimi treni per il quarto posto, proprio contro i partenopei.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, addio Juventus e Roma | Approdo in Spagna

Nel frattempo la Roma pensa anche alla prossima stagione, con la posizione di Paulo Fonseca che continua ad essere sempre più in bilico. In caso di mancato approdo in Champions l’addio del portoghese sarebbe quasi certo, con Massimiliano Allegri che è attualmente il profilo preferito per sostituirlo. Il futuro di Paulo Fonseca però potrebbe essere sempre in Serie A, ma al Napoli, dove andrebbe a sostituire l’uscente Gennaro Gattuso. Il tecnico portoghese con sé vorrebbe portare anche Jordan Veretout, centrocampista che già interessa al Napoli, ma che la Roma vorrebbe blindare attraverso il rinnovo. Dunque un possibile addio di Fonseca con ‘sgarbo’ nei confronti del club capitolino, sottraendogli uno dei giocatori fondamentali di questa stagione, che inoltre è il capocannoniere della squadra giallorossa al momento, con 10 gol messi a segno.