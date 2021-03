In estate potrebbe arrivare anche la separazione di Cristiano Ronaldo dalla Juventus: idea suggestiva dalla Serie A

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. Dopo l’eliminazione dalla Champions il campione portoghese potrebbe anche pensare di dire addio alla compagine bianconera. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così in estate ci sarebbero novità importanti con la sua decisione finale. Inoltre, la voglia di riscatto è immensa visto che ha messo a segno una tripletta contro il Cagliari.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, lascia la Premier | Assalto della Juventus

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, vecchia idea per l’attacco | ‘Carta’ Dybala

Calciomercato Juventus, il sostituto di Ronaldo dalla Serie A

E così nelle ultime ore il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, ha voluto dare un consiglio suggestivo alla dirigenza della Juventus. In questa stagione si è messo in luce il giovane attaccante serbo, Dusan Vlahovic, con la maglia della Fiorentina soprattutto dopo l’arrivo sulla panchina viola di Cesare Prandelli. E lo stesso giornalista ha svelato le sue intenzioni: “Io la prossima stagione prenderei Vlahovic e lascerei andare Cristiano Ronaldo. Fai un affare”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nome per il post-Pirlo | Sostituto ex Inter!

Un exploit incredibile per il classe 2000 della Fiorentina che ha messo a segno finora ben 12 gol in Serie A: per lui è arrivata la prima tripletta contro il Benevento. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023 e al momento non ci sono novità per un possibile rinnovo contrattuale del centravanti della Fiorentina. Il suo futuro potrebbe essere così in una big d’Italia dopo essersi formato calcisticamente a Firenze macinando gol ed assist nel campionato Primavera.

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare così a giocatori importanti in vista del futuro. Giocatori giovani e molto interessanti: al momento si tratta soltanto di un’idea suggestiva come consiglio del giornalista Mediaset Sandro Sabatini. Il club bianconero potrebbe anche ascoltare le sue dichiarazioni per provare così l’assalto decisivo all’attaccante serbo, voglioso di imporsi nel calcio che conta giocando così anche le maggiori competizioni europee.