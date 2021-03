Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico: il campione portoghese pensa al presente, il piano del Real Madrid

Una settimana vissuta tra alti e bassi. Prima l’eliminazione dalla Champions League con una prova opaca, poi la tripletta siglata contro il Cagliari diventando il miglior marcatore della storia del calcio in gare ufficiali superando anche il record di Pelé. Cristiano Ronaldo continua a pensare al presente per cercare di collezionare nuovi trionfi in maglia bianconera, ma l’uscita dalla massima competizione europea pesa tanto anche in virtù del suo futuro. Negli ultimi giorni dalla Spagna hanno parlato di un possibile ritorno al Real Madrid dopo gli anni gloriosi con il presidente Florentino Perez, ma al momento non ci sarebbero offerte ufficiali.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta sui top d’Europa

Così come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo ‘Marca’, i piani del Real Madrid non sembrano cambiare in vista della prossima stagione. Nonostante l’accostamento del campione portoghese, la dirigenza dei ‘blancos’ sarebbe pronta a sferrare l’assalto vincente ai giovani top player d’Europa, come Mbappé o Haaland, per rinforzare il reparto offensivo della compagine guidata da Zinedine Zidane.

Il contratto di Cristiano Ronaldo scadrà ufficialmente nel giugno 2022 e così in estate arriverà la sua decisione ufficiale. Tutto dipenderà anche dai piani della Juventus, che è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Per ora il ritorno a Madrid resta una suggestione con il presidente Florentino Perez, voglioso di arrivare ad un giovane top player di assoluto valore per tornare a vincere in Europa.

Tra il Real Madrid e CR7 il feeling resta sempre speciale, ma il suo futuro è ancora in bilico. Infine, lo stesso dirigente bianconero Fabio Paratici ha preso le sue difese ai microfoni di Sy Sport: “Le chiacchiere si fanno al bar. Nel 2020 ha messo a segno 41 gol in 38 partite, è il capocannoniere attuale della Serie A e ha vinto cinque Palloni d’Oro”.