Calciomercato, Busquets via dal Barcellona | Juventus e Milan al varco

Juventus e Milan restano al varco sul calciomercato, fiutando un ottimo affare proveniente dalla Spagna e in particolare dal Barcellona. Ecco tutte le ultime novità a riguardo

Juventus e Milan sono impegnate nella corsa al titolo in Serie A. Le due squadre hanno reagito in maniera praticamente opposta dopo le fatiche europee. I bianconeri, infatti, dopo la cocente eliminazione contro il Porto, hanno scatenato tutto il loro potenziale offensivo, beneficiando di un meraviglioso Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Allo stesso tempo, i rossoneri, dopo l’ottima prova contro il Manchester United, sono crollati contro il Napoli con il punteggio di 0-1. Un risultato che complica nettamente la volontà dei rossoneri di competere per lo scudetto.

Non solo campo, però, perché i due club continuano a pensare al calciomercato e alla possibilità di rinforzare le rose a disposizione di Andrea Pirlo e Stefano Pioli con un colpo di assoluto livello e che possa far comodo ai due allenatori nelle gerarchie a centrocampo. In tal senso, attenzione al profilo di Sergio Busquets. Il mediano ha scritto la storia del Barcellona, a suon di cervello, tecnica e ottime prestazioni in mezzo al campo. Il suo futuro, però, pare in bilico da qui al termine della stagione. Ecco il possibile scenario per lo spagnolo.

Calciomercato Juventus e Milan, Busquets via da Barcellona: grande opportunità

Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, il mediano sarebbe pronto a salutare il Barcellona al termine della stagione. Il suo ingaggio si aggira sui 9,3 milioni di euro l’anno e il contratto è in scadenza a giugno del 2023. Proprio per questo, il Barcellona pare disposto a cederlo a zero (o quasi) pur di liberarsi di un costo così altro. Tra i nomi valutati dai blaugrana, secondo il portale spagnolo ci sarebbero anche Villar e Rodri.

In ogni caso, Milan e Juventus restano alla finestra, in attesa di cogliere la possibile opportunità Busquets. L’ingaggio del centrocampista è alto anche per i due club, ma rappresenterebbe un colpo importante in ottica Champions League per qualità e esperienza. Vedremo nelle prossime settimane se la pista decollerà per i club di Serie A.